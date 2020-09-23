23 сентября 2020, 00:03
Глава Сбербанка призвал российские власти отказаться от повышения налогов
Глава Сбербанка Герман Греф призвал российские власти отказаться от повышения налогов, поскольку данная мера снижает конкурентные преимущества страны и не приносит ей пользы
Глава Сбербанка Герман Греф призвал российские власти отказаться от повышения налогов, поскольку данная мера снижает конкурентные преимущества страны и не приносит ей пользы.
В интервью телеканалу «Россия 24» Герман Греф заявил, что повышение налогов - это последняя мера, на которую нужно идти государству. «Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги», — заявил глава Сбербанка и призвал снизить ставки по некоторым действующий налогам, а другие отменить.
Глава Сбербанка также назвал неудачной идею президента Владимира Путина ввести налог на доход с банковских вкладов в размере более миллиона рублей. Г-н Греф заявил, что налог на депозиты коснется 1-2 процентов вкладчиков Сбербанка.