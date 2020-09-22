22 сентября 2020, 18:46
Саммит Евросоюза перенесли из-за коронавируса у сотрудника службы безопасности
Саммит Евросоюза, на котором планировалось обсудить санкции против руководства Белоруссии из-за разгона протестов и отравление российского оппозиционера Алексея Навального, перенесли из-за коронавируса
Саммит Евросоюза, на котором планировалось обсудить санкции против руководства Белоруссии из-за разгона протестов и отравление российского оппозиционера Алексея Навального, перенесли из-за коронавируса.
Мероприятие должно было состояться с 24 по 25 сентября, однако его отложили примерно на неделю из-за положительного теста на коронавирус сотрудника службы безопасности. Этот сотрудник контактировал с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Чиновник был вынужден уйти на карантин.
Саммит предварительно перенесли на 1-2 октября.