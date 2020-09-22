В Петербурге возобновил работу временный госпиталь для коронавирусных больных
Пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева сообщила, что за последние сутки в больницы города были госпитализированы 287 горожан, заболевших COVID-19
Власти Санкт-Петербурга возобновили работу временного госпиталя для больных коронавирусом, размещенного в пансионате «Заря».
Пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева сообщила, что за последние сутки в больницы города были госпитализированы 287 горожан, заболевших COVID-19. Из-за роста новых случаев коронавируса процент свободных коек резко сократился. Свободными остались всего 6% мест.
С целью увеличения коечного фонда было принято решение открыть временный госпиталь пансионате «Заря» на 300 мест, сообщает Znak.com.
Временный госпиталь в «Заре» открылся 23 апреля. Там лечение от проходили 2 599 коронавирусных пациентов. С 10 июля госпиталь приостановил прием пациентов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.