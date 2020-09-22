22 сентября 2020, 15:35
В Тверской области во время тренировочного полета разбился Су-30
В Тверской области во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Информацию о крушении самолета подтвердили в пресс-службе Западного военного округа
В Тверской области во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Информацию о крушении самолета подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.
По данным РИА Новости, Су-30 упал в лесу. Пилоты успели катапультироваться.
Авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
После приземления летчики вышли на связь, после экипаж эвакуировали на аэродром базирования.