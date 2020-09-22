Российский препарат от коронавируса оказался опасным для пар, планирующих завести детей
Отечественный препарат от коронавируса «Арепливир», который недавно поступил в аптеки по цене 12 тысяч рублей, оказался противопоказан для граждан, которые в ближайшее время планируют стать родителями
Отечественный препарат от коронавируса «Арепливир», который недавно поступил в аптеки по цене 12 тысяч рублей, оказался противопоказан для граждан, которые в ближайшее время планируют стать родителями.
Причем данный препарат несет одинаковую опасность и для женщин и для мужчин. Такое заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал известный клинический фармаколог Игорь Сычев.
По его мнению, «Арепливир» оказывает токсическое действие на плод, поэтому он на 100% противопоказан для беременных и может быть назначен только при отрицательном тесте на беременность.
Также специалист пояснил, что и мужчины, планирующие стать отцами, должны помнить о том, что действия препарата в организме продолжается примерно три месяца. Только по истечении это срока, когда его токсическое воздействие закончилось, можно думать о зачатии ребенка.
Отметил фармаколог и ряд других неблагоприятных побочных действий «Арепливира». К примеру, его употребление ведет к уменьшению лейкоцитов, которые защищают человеческий организм от различных инфекций. Помимо прочего препарат вызывает повышение мочевой кислоты. Для тех, кто болен подагрой, принятие препарата может привести к непредсказуемым последствиям.
Кроме того, «Арепливир» строго-настрого противопоказан при тяжелом поражении печени. Даже при средней печеночной недостаточности препарат необходимо принимать в определенных объемах и исключительно под контролем медиков.
Еще эксперт особо подчеркнул, что детям и вообще лицам младше 18 лет от «Арепливира» лучше держаться подальше.