Главе Мосгорсуда Ольге Егоровой после ухода в отставку выплатят 14 млн рублей
По закону «О статусе судей» Ольге Егоровой после ухода в отставку полагается ежемесячное пожизненное содержание в размере 85% от зарплаты судьи на аналогичной должности
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова после ухода в отставку получит около 14 млн рублей.
«Открытые медиа» сообщают, что по закону «О статусе судей» Ольге Егоровой после ухода в отставку полагается ежемесячное пожизненное содержание в размере 85% от зарплаты судьи на аналогичной должности.
Помимо этого, ей полагается единоразовое выходное пособие, которое рассчитывается по формуле «средний ежемесячный доход на момент выхода в отставку умноженной на стаж судейской работы».
Ольга Егорова проработала судьей 37 лет - ее карьера началась в 1983 году в должности народной судьи Октябрьского райсуда. В 2019 году глава Мосгорсуда задекларировала доход в размере 4,57 млн рублей, таком образом ее заработок составил 380 тысяч рублей в месяц. Следовательно, Егорова может рассчитывать на выходное пособие в размере около 14 млн рублей, а также на выплаты более 300 тысяч рублей в месяц.