Свои звезды закончились? На Кубке России по фигурному катанию обнаружили иностранку
В городе Сызрань прошел этап Кубка России по фигурному катанию, который закончился скандалом
В городе Сызрань прошел этап Кубка России по фигурному катанию, который закончился скандалом. Уже после окончания турнира его организаторы обнаружили, что за сборную Ленинградской области выступала иностранная спортсменка. Речь идет о Виктории Ющенковой, которая в сезоне-2019/2020 выступала за Израиль на юниорском этапе Гран-при во Франции.
Несмотря на то, что израильтянка выступила не слишком удачно, и на пьедестал не попала, результаты команды Ленобласти все равно были аннулированы.
Сейчас в Федерации фигурного катания выясняют, каким образом иностранная фигуристка попала на национальный турнир. По словам вице-президента Федерации фигурного катания Ленинградской области Людмилы Асеевой, их организация заявку на Ющенкову не подписывала.
Известно, что ранее спортсменка проживала во Всеволожске Ленинградской области, и тренировалась в местной спортивной школе. Но потом она приняла гражданство Израиля, хотя, по словам очевидцев, время от времени тренировалась в родной спортшколе. Но выступать за какую-либо из российских команд у нее права уже не было. Поэтому ее попадание на Кубок России выглядит верхом халатности спортивных чиновников. Или просто это было кому-то выгодно…