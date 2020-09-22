Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Ситуация с водоснабжением становится критической
Пересохшие скважины оставили без воды почти три десятка населенных пунктов на севере региона, еще почти в сорока поселениях наблюдаются значительные сбои с забором воды
Не так давно без воды осталась центральная часть полуострова. Теперь водоснабжение фактически прервано в Северном Крыму.
Об этом на совещании с главой республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. В связи со сложившейся ситуацией власти начали вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу Крыма.
Пересохшие скважины оставили без воды почти три десятка населенных пунктов на севере региона, еще почти в сорока поселениях наблюдаются значительные сбои с забором воды.
В некоторые районы воду поставляют автоцистернами, люди выстраиваются в очередь, получая определенный объем воды на сутки. В ряде районов воду подают по графику, не более нескольких часов в день. В Симферополе, к примеру, воду включают лишь на два часа. Да и та вода из-за изношенности водопроводной системы бывает желто-коричневой. Пить ее невозможно.
Похожие проблемы наблюдаются и в большинстве курортных городов региона. Например, председатель правительства Крыма Юрий Гонацук сообщил, что с 23 сентября ограничения по подаче воды вводятся в Алуште. Там тоже проблему временно будут решать при помощи автоцистерн.
Напомним, проблемы с водоснабжением полуострова начались после того, как Крым в 2014 году присоединился к РФ. Власти Украины в ответ перекрыли Северо-Крымский канал, из которого регион получал до 80% пресной воды.
Москва не раз обвиняла Киев в геноциде крымчан. Киев отвечает тем, что проблема водоснабжения Крыма – это ответственность российских «оккупационных» властей.