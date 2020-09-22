В Крыму усугубилась проблема с водоснабжением. Воды нет в центральной и северной частях полуострова
Северная часть Крыма осталась без воды вслед за центральной частью полуострова. Кроме того, местные власти ввели ограничения на подачу воды и в южной части республики
Северная часть Крыма осталась без воды вслед за центральной частью полуострова. Кроме того, местные власти ввели ограничения на подачу воды и в южной части республики.
На совещании с главой республики Сергеем Аксеновым руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что из-за пересохших скважин воду в 29 населенных пунктов Северного Крыма будут доставлять цистернами. Для это планируется перераспределить автоцистерны, а также закупить новые.
Также на совещании было объявлено, что в 39 поселениях, где с конца августа вода подается только в течение нескольких часов в день, сейчас наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения. Например, жители некоторых районов Симферополя не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки из-за низкого давления, сообщает «Новая газета».
Чиновники посетовали, что из-за введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду даже по графику. Также были зафиксированы случаи подачи воды в дома вместе с нечистотами по причине ветхости водопровода.
Напомним, что проблемы с водоснабжением Крыма начались из-за водной блокады полуострова со стороны Украины. Киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал, а запасы основных водохранилищ (Симферопольского, Партизанского, Аянского, Чернореченского) из-за засухи практически иссякли.