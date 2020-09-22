По результатам внутреннего аудита в «Роскосмосе» возбуждено более 20 уголовных дел
Следственные органы в 2019-2020 гг. возбудили более 20 уголовных дел по результатам аудиторских проверок в госкорпорации «Роскосмос». Дела заведены по фактам хищений, а также злоупотреблений и превышений должностных полномочий
Следственные органы в 2019-2020 гг. возбудили более 20 уголовных дел по результатам аудиторских проверок в госкорпорации «Роскосмос». Дела заведены по фактам хищений, а также злоупотреблений и превышений должностных полномочий.
Начальник службы аудита «Роскосмоса» Артем Мельников, который ранее работал в прокуратуре, сообщил РБК, что еще в 2019 году по инициативе главы корпорации Дмитрия Рогозина была проведена проверка совместно с представителями правоохранительных органов.
Артем Мельников рассказал, что по итогам проверки среди прочих было возбуждено уголовное дело против экс-главы корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского по факту хищения бюджетных средств путем изготовления фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 млрд рублей. В ходе расследования выяснилось, что топ-менеджер выплатил себе премию в размере 20 млн рублей.
Также проверка выявила грубые нарушения на красноярском предприятии «Центральное конструкторское бюро «Геофизика» (дочернее предприятие «Роскосмоса»). На этом заводе все крупные посты занимали члены одной семьи. Генеральный директор — отец, заместитель генерального — сын, начальник архива — дочь, начальник планового отдела — невестка, главный инженер — зять. При этом члены семейного подряда получали зарплату выше, чем другие сотрудники.
Кроме того, сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту злоупотреблений менеджмента Московского машиностроительного завода «Вымпел» при реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению предприятия на сумму 290 млн рублей.
Следственный комитет в свою очередь возбудил дело по факту крупного мошенничества со стороны подрядчиков «Ракетных космических систем» (РКС). Ущерб, нанесенный РКС подрядчиками «Лан Технолоджи» и «Экрос-Инжиниринг» оценивается в 300 млн рублей.
Еще несколько дел, возбужденных по итогам внутреннего аудита, касаются хищений бюджетных средств при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области.