Тинькофф Банк пытается взыскать с клиентки 95 тысяч рублей вопреки решению суда в пользу заемщицы
Тинькофф Банк уже второй год пытается взыскать долг с кредитной карточки клиентки из Мариинска Кемеровской области, несмотря на решение суда в пользу заемщицы
Тинькофф Банк уже второй год пытается взыскать долг с кредитной карточки клиентки из Мариинска Кемеровской области, несмотря на решение суда в пользу заемщицы.
АО «Тинькофф Банк» продолжает подавать иски к своей бывшей клиентке, которая по договору о предоставлении кредитной карты должна финансовой организации 95 тысяч рублей.
При этом Мариинский горсуд отказал банку в удовлетворении требований и взыскании с женщины кредитных денег на основании значительного пропуска трехгодичного срока исковой давности.
Через полгода после судебного разбирательства Тинькофф Банк снова подал иск против клиентки, однако суд не удовлетворил требования кредитно-финансовой организации, так как прежнее решение суда уже вступило в силу. Пересмотр дела противоречит Процессуальному кодексу РФ.