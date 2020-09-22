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Общество
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22 сентября 2020, 13:39

Замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области собирал дань со своих коллег

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали замначальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова

Замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области собирал дань со своих коллег

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали замначальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова.

Полковника задержали по подозрению в организации преступной схемы, в рамках которой он собирал дань со своих коллег по ведомству, сообщает «НТА Приволжье».

Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте высокопоставленного сотрудника ФСИН.

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