22 сентября 2020, 13:39
Замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области собирал дань со своих коллег
В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали замначальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова
В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали замначальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова.
Полковника задержали по подозрению в организации преступной схемы, в рамках которой он собирал дань со своих коллег по ведомству, сообщает «НТА Приволжье».
Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте высокопоставленного сотрудника ФСИН.