Миллиардера Романа Абрамовича заподозрили в тайных трансферах футболистов
Российского миллиардера Романа Абрамовича заподозрили в осуществлении тайных трансферов футболистов, которые не принадлежат его клубу «Челси»
Российского миллиардера Романа Абрамовича заподозрили в осуществлении тайных трансферов футболистов, которые не принадлежат его клубу «Челси».
ВВС со ссылкой на секретные документы подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями сообщает, что Роман Абрамович связан с офшорной компанией Leiston Holdings, которая покупала игроков, принадлежащих третьим лицам. Через офшор был куплен бывший полузащитник лиссабонского «Спортинга» Андре Каррильо, который в составе португальского клуба сыграл в матче Лиги чемпионов с «Челси» в 2014 году.
Портал «Чемпионат» отмечает, что такая трансферная практика запрещена в английской Премьер-лиге с 2008 года, а в остальных странах - с 2015 года.
Также сообщается, что в декабре 2016 года на счетах Leiston Holdings финансовыми следователями была замечена подозрительная активность - за небольшой промежуток времени офшорная компания совершила операции на миллиард долларов.