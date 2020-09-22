22 сентября 2020, 08:08
Владимир Путин повысил на 3% зарплаты всем российским судьям
Согласно президентскому указу, повышение зарплаты коснется судей Конституционного и Верховного судов, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также мировых судей
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат судей всех уровней на 3% с 1 октября 2020 года.
Согласно президентскому указу, повышение зарплаты коснется судей Конституционного и Верховного судов, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также мировых судей.
Ранее глава государства повысил оклады федеральным чиновникам, дипломатам и сотрудникам дипмиссий, а также отдельным сотрудникам правоохранительных органов.