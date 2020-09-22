22 сентября 2020, 07:31
В России заработал перевод зарплат сотрудникам по номеру телефона
В системе быстрых платежей (СБП) российских банков полномасштабно начал работать новый сервис — переводы от компаний в адрес физических лиц. Это позволит побороть так называемое зарплатное рабство
В системе быстрых платежей (СБП) российских банков полномасштабно начал работать новый сервис — переводы от компаний в адрес физических лиц. Это позволит побороть так называемое зарплатное рабство.
Новый инструмент позволит работодателям перечислять зарплаты своим сотрудникам по номеру телефона. В свою очередь микрофинансовые организации смогут через СБП перечислять клиентам кредитные деньги, а магазины - делать возврат, сообщают «Известия».
Директор по развитию «Делобанка» Ирина Кузьмина отметила, что новый сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим лицам. Это перечисление денежных призов за участие в акциях, перечисление средств за возврат товаров или дохода от инвестиций.