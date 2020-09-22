В Иркутской области в районе озера Байкал произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения располагался на берегу Байкала в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения располагался на берегу Байкала в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района. Там мощность подземных толчков составила 8,1 балла.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что землетрясение было зафиксировано в 2:05 ночи по местному времени (21:05 21 сентября по Москве).
В ведомстве сообщили, что подземные толчки ощущали в 12 из 33 районов Иркутской области и по всей Бурятии (в четырех районах — магнитудой 2,5-3). В 2:20 произошел афтершок «магнитудой 2-3 балла».
Специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали в 2:04:57 по иркутскому времени землетрясение магнитудой 5,5, очаг которого залегал на глубине десяти километров. В 02:19:55 центр также зафиксировал повторный толчок магнитудой 4,6, на глубине 12 километров. Афтершок произошел в 18 километрах от Слюдянки и в 78 километрах от Иркутска.
«Медуза» отмечает, что в двух населенных пунктах, оказавшихся ближе всего к эпицентру землетрясения, проживает более 20 тысяч человек.
Власти Иркутской области сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет, однако в областном центре введен режим повышенной готовности. Сейчас городские службы изучают последствия землетрясения. Также сообщается, что в Слюдянке отключили электричество.