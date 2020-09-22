Apple запустила в России расширенную гарантийную программу AppleCare+
Корпорация Apple запустила в России свою расширенную гарантийную программу AppleCare+, которая позволяет ремонтировать гаджеты в любом специализированном магазине компании по всему миру, а также на дому или в офисе
Корпорация Apple запустила в России свою расширенную гарантийную программу AppleCare+, которая позволяет ремонтировать гаджеты в любом специализированном магазине компании по всему миру, а также на дому или в офисе.
Расширенная гарантия AppleCare+ для смартфонов и планшетов доступна американским пользователям уже несколько лет, а россиянам предлагалась толькоограниченная гарантия.
Однако теперь российские пользователи могут приобрести расширенный гарантийный план AppleCare+ в течение 60 дней после покупки гаджета. Действие гарантии будет распространяться в том числе на iPhone и iPad, сообщает РБК.
Программа будет привязываться к серийному номеру конкретного устройства, а стоимость страховки и ремонта в случае повреждения будет зависеть от модели. Например, для нового iPad Air программа будет стоить 5990 рублей, для смартфонов iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max - 20 990 рублей, а для 15-дюймового MacBook Pro - 29 990 рyблей.
Также для владельцев «айфонов» будет доступна услуга Express Replacement, когда в случае механического повреждения пользователь может обратиться на горячую линию Apple 8 (800) 333-51-73, где ему предложат подменное устройство на период ремонта. Для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе.
Любое поврежденное устройство, включая Mac, можно отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России.