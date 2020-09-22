СКР проверит публикации СМИ о причастности адвоката Ефремова к мошенничеству с квартирой
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по материалам СМИ о возможной причастности адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству с трехкомнатной квартирой в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по материалам СМИ о возможной причастности адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству с трехкомнатной квартирой в Москве. Напомним, Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова, который получил 8 лет за смертельное «пьяное» ДТП.
Российские СМИ сообщили, что Эльман Пашаев может быть причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей. Адвокат якобы обманом прописался в квартире семьи, а затем смог приватизировать жилплощадь на себя. В итоге москвичи остались без квартиры.
Сам г-н Пашаев заявил агентству ТАСС, что не боится проверки. Адвокат заверил, что семья получила деньги за квартиру. «Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги и они выписались. Хищения не было», - сообщил Пашаев.
Ранее сообщалось, что после судебного процесса по делу Михаила Ефремова Федеральная палата адвокатов лишила Эльмана Пашаева адвокатского статуса за неэтичное поведение.