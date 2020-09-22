22 сентября 2020, 02:39
Суд отпустил из-под ареста фигурантов дела о разливе 20 тысяч тонн топлива в Норильске
Норильский горсуд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые проходят по делу о разливе топлива в результате аварии на теплоэлектростанции в мае 2020 года
Норильский горсуд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые проходят по делу о разливе топлива в результате аварии на теплоэлектростанции в мае 2020 года.
В связи с решением суда, обвиняемые в ближайшие дни выйдут на свободу.
Директор ТЭЦ-3 Павлел Смирнов, главный инженер станции Алексей Степанов, заместитель главного инженера станции Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин были арестованы и отправлены в СИЗО по делу о разливе нефтепродуктов. 29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входящий в «Норникель»), в результате чего в почву и водоемы вылилось около 20 тысяч тонн топлива.