22 сентября 2020, 02:12
Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу
Ранее глава ведомства Виктор Золотов сообщал о планах создать в Росгвардии «институт военных политруков», которые займутся «морально-психологическим обеспечением» во внутренних войсках
Президент Владимир Путин подписал указ об организации в Росгвардии военно-политической работы.
Ранее глава ведомства Виктор Золотов сообщал о планах создать в Росгвардии «институт военных политруков», которые займутся «морально-психологическим обеспечением» во внутренних войсках.
В 2018 году Владимир Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны РФ, которое занимается в том числе «военно-политической пропагандой и агитацией».