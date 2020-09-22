Александра Шестуна удалили из судебного процесса по его уголовному делу
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна удалили из процесса по его уголовному делу до окончания прений. Такое решение было принято по ходатайству гособвинения, сообщила супруга подсудимого
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна удалили из процесса по его уголовному делу до окончания прений. Такое решение было принято по ходатайству гособвинения, сообщила «Интерфаксу» супруга подсудимого.
Юлия Шестун также рассказала, что из-за продолжающейся больше месяца голодовки ее муж 21 сентября не смог выйти из камеры в конвойном помещении. В итоге судья распорядилась доставить обвиняемого в зал заседаний на стуле.
В своем постановлении судья указала, что «по ходатайству Шестуна он будет возвращен в зал при устранении причин удаления». Каких причин, судья не уточнила.
Напомним, бывший глава Серпуховского района Александр Шестун находится в СИЗО с лета 2018 года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, получении взятки, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Бывший чиновник считает уголовное дело политически мотивированным.