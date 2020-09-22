В Госдуме попросили ФАС проверить стоимость российского лекарства от коронавируса
Член комитета Госдумы по информационной политике и связи Максим Кудрявцев потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить цену на российское лекарство от коронавируса «Арепливир»
Член комитета Госдумы по информационной политике и связи Максим Кудрявцев потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить цену на российское лекарство от коронавируса «Арепливир». Препарат поступил в аптеки и продается в рознице за 12 тысяч рублей.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий сообщил, что также направил письмо главе Минздрава Новосибирской области, чтобы тот разъяснил, кто может претендовать на льготу при покупке препарата за 12 тысяч рублей.
«Объективно мы не знаем себестоимость данного препарата. Хорошо, что такое лекарство у нас появилось эффективное, но надо понимать ценообразование», - отметил Максим Кудрявцев.
Ранее гендиректор фармкомпании «Промомед» (выпускает «Арепливир») Андрей Младенцев сообщил, что снижение стоимости лекарства «пока не представляется возможным», а председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» Петр Белый заявил, что «Арепливир» «стоит столько, сколько он стоит». Также в компании заявили, что будут разрывать соглашения с аптеками, которые продают препарат ниже рекомендованной суммы.