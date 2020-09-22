В Единый госэкзамен по обществознанию включат вопросы по поправкам к Конституции
Изменения коснутся также ЕГЭ по истории и информатике. В частности, появятся новые модели исторических сочинений и задания на компьютере. В ЕГЭ по математике появится больше практических задач, умение решать которые пригодится выпускникам в реальной жизни
С 2021 года в программу Единого госэкзамена (ЕГЭ) по обществознанию войдут вопросы по принятым в июле 2020 года поправкам к Конституции РФ, а на Основном государственном экзамене (ОГЭ) для учащихся 9-х классов по химии будут проводить эксперименты на реальном оборудовании. Соответствующие изменения в ЕГЭ и ОГЭ обнародовала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
В интервью «Парламентской газете» чиновница сообщила, что изменения коснутся также ЕГЭ по истории и информатике. В частности, появятся новые модели исторических сочинений и задания на компьютере. В ЕГЭ по математике появится больше практических задач, умение решать которые пригодится выпускникам в реальной жизни.
Также обсуждается вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории.