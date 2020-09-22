22 сентября 2020, 00:35
Власти Таиланда решили отправлять туристам оставленный ими мусор по почте
Министр окружающей среды Варавут Силпа-арч сообщил в Facebook, что теперь каждый посетитель национального парка Кхауяй должен будет оставлять данные о фактическом адресе проживания
Власти Таиланда придумали новый способ борьбы с туристами, которые оставляют после себя мусор.
Министр окружающей среды Варавут Силпа-арч сообщил в Facebook, что теперь каждый посетитель национального парка Кхауяй должен будет оставлять данные о фактическом адресе проживания. Если сотрудники парка увидят, что турист выбросил мусор вне специальных контейнеров, то его отходы соберут и отправят ему по почте. К посылке тайцы приложат записку со словами «Вы забыли это в Кхауяй».
Министр также напомнил туристам, что за подобное нарушение предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет и крупный штраф в размере до 22 тысяч долларов (1,6 млн рублей).