22 сентября 2020, 00:03
Вице-губернатор Брянской области ушел в отставку из-за смертельного ДТП, которое устроил его сын
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов уволился после смертельной аварии, которая произошла по вине его сына 18 сентября. В отношении 33-летнег Максима Резунова возбуждено уголовное дело
Фото: Новости Брянска
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов уволился после смертельной аварии, которая произошла по вине его сына 18 сентября. В отношении 33-летнег Максима Резунова возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Максим Резунов на Volkswagen Touareg протаранил две машины. 35-летний водитель одного из автомобилей был госпитализирован в тяжелом состоянии, а спустя два дня скончался. Также в этой аварии пострадали женщина и 6-летний ребенок.
Очевидцы сообщили, что сын вице-губернатора управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.