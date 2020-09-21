21 сентября 2020, 18:45
Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего», из-за которой Навальный не мог зарегистрировать свою партию
Изначально «Россией будущего» называлась партия Алексея Навального и его сторонников, однако им Минюст в регистрации отказал, так как уже зарегистрировал партию с таким же названием, созданную политическими конкурентами
Верховный суд России по требованию Министерства юстиции ликвидировал политическую партию «Россия будущего», сообщает «Интерфакс».
«Россия будущего» была внесена Минюстом в список политических партий в конце мая 2019 года.
Изначально «Россией будущего» называлась партия Алексея Навального и его сторонников, однако им Минюст в регистрации отказал, так как уже зарегистрировал партию с таким же названием, созданную политическими конкурентами.
Всего оппозиционеры с 2012 года предприняли девять попыток зарегистрировать партию под разными названиями - «Народный альянс», «Партия прогресса», «Россия будущего». Однако все эти попытки не увенчались успехом.