21 сентября 2020, 17:59
Акции западных банков, упомянутых в секретных документах Минфина США, упали в цене
Акции некоторых международных банков подешевели из-за публикации секретных материалов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
Акции некоторых международных банков подешевели из-за публикации секретных материалов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Так, котировки HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, на торгах в Гонконге в 21 сентября упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года. Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%, сообщает Bloomberg.
Представители банков заявили, что за последние годы существенно усилили контроль за сомнительными сделками.
Напомним, что в расследовании также упоминался банк Barclays, который миллиардер Аркадий Ротенберг «предположительно мог использовать для отмывания денег и ухода от санкций».