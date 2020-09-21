Верховный суд РФ отказался рассматривать иск об отмене итогов голосования по поправкам к Конституции
Представители кампании «НЕТ!» против поправок к Конституции РФ получили определение об отказе Верховного суда рассмотреть иск об отмене итогов голосования по вопросу изменения текста Основного закона
Представители кампании «НЕТ!» против поправок к Конституции РФ получили определение об отказе Верховного суда рассмотреть иск об отмене итогов голосования по вопросу изменения текста Основного закона.
В решении Верховного суда говорится, что положение о порядке голосования прекратило свое действие, поэтому не может быть обжаловано. Суд также сослался на то, что он не может проверять сам закон о порядке голосования по поправкам в Конституцию, так как это полномочия Конституционного суда, сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.
Представители кампании «НЕТ» настаивают на том, что действие постановлений ЦИК никто не прекращал и формально положение остается действующим. Кроме того, проверка соответствия закона постановлению ЦИК входит в компетенцию Верховного суда.
Противники поправок к Конституции намерены обжаловать решение Верховного суда. Они считают, что отказ суда «служит очередным доказательством того, что Владимир Путин захватил власть незаконно».