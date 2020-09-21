Пациенты с гемофилией пожаловались премьеру на проблемы с обеспечением лекарств
В письме президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева на имя Михаила Мишустина говорится, что проблемы возникли сразу с несколькими лекарственными препаратами, которые применяются при лечении заболевания
Пациенты с гемофилией пожаловались главе правительства Михаилу Мишустину на проблемы с получением жизненно важных для них лекарств.
В письме президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева на имя Михаила Мишустина говорится, что проблемы возникли сразу с несколькими лекарственными препаратами, которые применяются при лечении заболевания. Это лекарства с международными непатентованными наименованиями (МНН) октоког альфа, мороктоког альфа.
Также возникли сложности с обеспечением пациентов препаратом эмицизумаб. Эта проблема возникла из-за того, что Минздрав ограничивает переключение пациентов на терапию этим препаратом, стремясь не допустить увеличения расходов бюджета, сообщает РБК.
Речь идет о сокращении финансирования программы «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой Минздрав РФ собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает эти лекарства за счет государственных средств. По этой программе лекарствами обеспечивают пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.