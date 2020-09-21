Миллиардер Олег Дерипаска использовал малоизвестный банк для оплаты домов за границей и частных самолетов
Российский миллиардер Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода трех миллиардов долларов для своего бизнеса
Российский миллиардер Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода трех миллиардов долларов для своего бизнеса. Предполагается, что этими средствами он мог оплачивать лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории. Об этом говорится в секретных документах подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).
В FinCEN сочли подозрительным, что происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска».
Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ».
В этих документах упоминаются два объекта в Черногории, которые могут принадлежать Олегу Дерипаске. Это крупный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 кв.м. Черногорские СМИ называют этот комплекс «летним домом Дерипаски». Рядом с комплексом находится большой дом, который также связывают с именем бизнесмена.
Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (сейчас Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank. Кому принадлежит компания Tangril, неизвестно, поскольку она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволяет скрывать право собственности, сообщает Znak.com со ссылкой на издание Re: Baltica.
Через Expobank также оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550 и лоббистские услуги в Вашингтоне.