Алексей Навальный потребовал от российских силовиков вернуть его одежду
Оппозиционер сообщил, что перед транспортировкой в Германию с него в омской больнице сняли всю одежду и «отправили абсолютно голого». Политик считает, что его одежду забрали с целью скрыть «важнейшую улику»
Оппозиционер Алексей Навальный потребовал от российских силовиков вернуть его вещи, в которых он был при госпитализации в омскую больницу. Политик потребовал «аккуратно упаковать в целлофановый пакет и вернуть» ему его вещи, которые использовали в доследственной проверке.
«В России уголовного дела нет, а есть „доследственная проверка по факту госпитализации“. Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу. Ну хорошо, я ничего другого не ожидал», - отметил Алексей Навальный.
Оппозиционер сообщил, что перед транспортировкой в Германию с него в омской больнице сняли всю одежду и «отправили абсолютно голого». Политик считает, что его одежду забрали с целью скрыть «важнейшую улику». «С учетом того что на моем теле „Новичок“ был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок», - добавил политик.