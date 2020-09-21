21 сентября 2020, 14:37
Биржевой курс евро на торгах преодолел отметку в 90 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей. После открытия торгов европейская валюта торговалась на уровне 90,17 рубля. Доллар торгуется на уровне 76,23 рубля (это максимальное значение с 8 сентября)
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей. После открытия торгов европейская валюта торговалась на уровне 90,17 рубля. Доллар торгуется на уровне 76,23 рубля (это максимальное значение с 8 сентября).
Кроме того, основные российские фондовые индексы - Мосбиржа и РТС – потеряли 1,24 и 2,2 процента соответственно.
Аналитики объясняют ослабление рубля снижением мировых цен на нефть. Так, после роста на прошлой неделе нефть марки Brent потеряла в цене 2,4% (42 доллара за баррель).