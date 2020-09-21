Застрявшим в Таиланде из-за коронавируса туристам пригрозили тюремным сроком
Туристам, застрявшим в Таиланде из-за пандемии коронавируса, пригрозили тюрьмой из-за просроченных виз. Иностранцы должны продлить туристические визы до 26 сентября
Туристам, застрявшим в Таиланде из-за пандемии коронавируса, пригрозили тюрьмой из-за просроченных виз. Иностранцы должны продлить туристические визы до 26 сентября.
Нарушителей миграционного режима ожидает арест, пребывание в иммиграционной тюрьме и депортация с внесением в черные списки, сообщает РИА Новости.
Согласно законодательству Таиланда, за 90 дней нахождения в стране после окончания визы или безвизового разрешения на пребывание нарушитель лишается права въезда в страну сроком на год. Продолжительность запрета на въезд зависит от срока нелегального нахождения в стране. В случае если виза просрочена на 10 лет, турист пожизненно лишится права въезда в королевство.
На территории Таиланда остаются около 150 тысяч иностранцев, легальные сроки пребывания которых в стране давно закончились. Визовая амнистия в связи с прекращением пассажирских авиаперевозок из-за пандемии COVID-19 продлевалась в Таиланде несколько раз. 26 сентября срок амнистии закончится.
Власти страны отметили, что многие иностранные туристы предпочитают оставаться в Таиланде и не пользуются вывозными авиарейсами, так как в их странах большое количество заболевших COVID-19. Отметим также, что российские власти заявили о прекращении вывозных рейсов с 21 сентября.