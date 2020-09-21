Счетная палата заявила о впустую потраченных деньгах на нацпроект «Здравоохранение»
Счетная палата России сочла потраченными впустую деньги, выделенные на реализацию национального проекта «Здравоохранение». В докладе ведомства говорится, что 6 из 15 показателей нацпроекта (40%) оказались невыполненными по итогам 2019 года
Счетная палата России сочла потраченными впустую деньги, выделенные на реализацию национального проекта «Здравоохранение». В докладе ведомства говорится, что 6 из 15 показателей нацпроекта (40%) оказались невыполненными по итогам 2019 года.
При этом почти все бюджетные средства, которые планировались выделить на эти цели, были потрачены. Уровень исполнения расходов составил 96,4%, то есть 86,2 миллиарда рублей.
Впустую деньги были потрачены в таких показателях, как снижение смертности в категориях трудоспособного населения, болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе злокачественных. Провалили чиновники и планы по снижению больничной летальности от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения. Также власти не смогли увеличить до требуемого уровня долю новообразований, выявленных на ранних стадиях.
Проблемы с исполнением возникли в трех федеральных проектах, входящих в нацпроект «Здравоохранение». Это снижение одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями, обеспеченность врачами и медработниками на 10 тысяч человек населения (два разных проекта), сообщает «Лента.ру».
Выполненными Счетная палата признала планы федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья» и «Старшее поколение», которые входят в нацпроект «Демография» и подконтрольны Минздраву.