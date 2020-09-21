Часть кокаина из «аргентинского дела» предназначалась для депутатов и сенаторов
Часть контрабандного кокаина из резонансного «аргентинского дела» могла предназначаться для российских депутатов и сенаторов
Часть контрабандного кокаина из резонансного «аргентинского дела» могла предназначаться для российских депутатов и сенаторов, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на доклад центра «Досье».
В этом докладе сообщается, что главный фигурант дела Андрей Ковальчук обсуждал с бывшим командиром одной из частей внутренних войск МВД РФ Михаилом Казанцевым поиски частного самолета для перевозки в Европу «шкур морских котиков». Под видом шкур пытались переправить кокаин.
В показаниях Казанцева есть любопытный фрагмент об адресатах части партии наркотика. Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации. При этом российские следователи отказались устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя в чемоданах были спрятаны датчики GPS.
Следователи ограничились задержанием двух предпринимателей, прибывших на склад МИДа, чтобы забрать чемоданы с наркотиком.
Адвокат Ковальчука Абубакар Вадаев назвал «чушью» информацию о том, что аргентинский кокаин предназначался сенаторам и депутатам.
Между тем, авторы доклада пишут, что у следователей не может не возникнуть вопросов к высокопоставленным сотрудникам консульского департамента МИДа Александру Дудке, Льву Паузину и Александру Незимову, которые рассказывали Ковальчуку о перемещениях спецтранспорта, выписывали ему пропуск в здание министерства, знакомили его с нужными людьми и оказывали ему другую помощь.
Согласно показаниям, особо тесные связи у Ковальчука были с Дудкой. Они неоднократно встречались в рабочем кабинете чиновника. Дудка обещал Ковальчуку помочь найти дипломатический автомобиль для перевозки в Берлин «10 больших коробок».
Напомним, что по делу о контрабанде кокаина по дипломатическим каналам помимо Андрея Ковльчука проходят бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели, которые приехали за чемоданами с наркотиком Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.