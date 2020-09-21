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Формула обмана мэра Собянина
21 сентября 2020, 12:45

Жена российского чиновника пожертвовала британским консерваторам 1,7 млн фунтов

Британская Консервативная партия (тори) получала пожертвования от семьи бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Его жена Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии Великобритании 1,7 млн фунтов

Жена российского чиновника пожертвовала британским консерваторам 1,7 млн фунтов

Британская Консервативная партия (тори) получала пожертвования от семьи бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Его жена Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии Великобритании 1,7 млн фунтов.

Пожертвования были направлены после того, как на счет Чернухина в 2016 году поступило 8 млн долларов от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с сенатором-миллиардером Сулейманом Керимовым, сообщает ВВС со ссылкой на секретные документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).

Эта транзакция упоминалась в отчете сотрудников Deutsche Bank в Нью-Йорке среди других сделок этой офшорной компании на сумму 278,5 млн долларов. Речь идет о компании Definition Services, которая управляется трастом, финансируемым Сулейманом Керимовым. Сейчас эта фирма контролируется детьми миллиардера.

Журналист Эдвард Лукас, комментируя утечку данных, выразил обеспокоенность уровнем доступа, который имеет не только Любовь Чернухина, но и другие богатые россияне к верхушке Консервативной партии и правительству.

Пожертвования жены российского чиновника предоставили ей возможность общаться с людьми, занимающими высокие посты в британском правительстве. Так, за 135 тысяч фунтов (174,5 тысячи долларов) она получила приглашение на дамский вечер в дорогом отеле с членами правительства Терезы Мэй в апреле 2019 года. Кроме того, она дважды выигрывала заявки на аукционе за право сыграть в теннис с Борисом Джонсоном (45 тысяч фунтов за матч).

Адвокаты Чернухиных отказались комментировать, получал ли Владимир Чернухин 8 млн долларов, но заявили, что Чернухина «никогда не получала деньги от Керимова или какой-то связанной с ним компании», а «ее пожертвования Консервативной партии никогда не были запятнаны отношениями с Кремлем или каким-то другим влиянием».

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