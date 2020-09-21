Независимая экспертиза выявила насильственный характер травм на теле Тесака
Независимая экспертиза показала насильственный характер травм националиста Максима Марцинкевича (Тесак), которого нашли мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинской области
Независимая экспертиза показала насильственный характер травм националиста Максима Марцинкевича (Тесак), которого нашли мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинской области. Адвокат семьи погибшего сообщил, что травмы на его теле были нанесены не им самим. Напомним, что по версии ФСИН Тесак покончил с собой.
Алексей Михальчик рассказал ТАСС, что экспертиза была проведена на основе фотографий тела, так как тело Марцинкевича не показали ни адвокату, ни отцу погибшего. Также родственников не ознакомили с результатами экспертизы, проведенной следствием.
«Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», - заявил адвокат.
Михальчик отметил, что независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по резонансному делу «пьяного мальчика», погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе. Напомним, что первая экспертиза выявила в крови 6-летнего ребенка алкоголь, после чего дело против сидевшей за рулем женщины было закрыто.
Напомним, пресс-служба УФСИН по Челябинской области сообщила о том, что Тесак покончил с собой. Родственники националиста в это не поверили и потребовали возбудить уголовное дело по факту убийства. СКР по факту смерти Марцинкевича завел дело о доведении до суицида.