21 сентября 2020, 11:52
В России могут ввести регистрацию в каршеринговых приложениях через «Госуслуги»
Депутаты Госдумы завершают на этой неделе сбор предложений к законопроекту о регулировании каршеринговой деятельности, который готовит комитет по транспорту и строительству
Депутаты Госдумы завершают на этой неделе сбор предложений к законопроекту о регулировании каршеринговой деятельности, который готовит комитет по транспорту и строительству.
Одним из предложений является ужесточение прав регистрации пользователей каршеринговых приложений. В частности предлагается регистрировать пользователей через портал «Госуслуги». Авторы данной инициативы считают, что такая мера позволит решить проблему черного рынка аккаунтов, востребованных среди клиентов, которые фигурируют в черных списках каршеринговых компаний за грубые нарушения.
Также водителей каршеринговых автомобилей обяжут «предоставлять сотруднику полиции для проверки электронный аккаунт такого сервиса», сообщает «Парламентская газета».