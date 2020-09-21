21 сентября 2020, 11:41
В России за сутки зарегистрировали 6 196 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 1 109 595 человек (из них полностью вылечились 911 973 человека)
Фото: news.myseldon.com
В России за минувшие сутки выявили 6 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся за весь период наблюдения составило 1 109 595 человек (из них полностью вылечились 911 973 человека).
За сутки в России скончался 71 пациент с COVID-19. Всего за период пандемии умерли 19 489 человек.
В Москве за сутки выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 193, в Санкт-Петербурге – 209, в Нижегородской области – 162, в Свердловской области – 123, в Ростовской области – 177, в Красноярском крае – 101, в Воронежской области – 160, в Ставропольском крае – 140, в Саратовской области – 102, в Ульяновской области – 124.