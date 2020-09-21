Региональным властям разрешат принимать собственные программы сноса жилья
Госдума рассмотрит законопроект, который разрешает региональным и муниципальным властям принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья
Госдума рассмотрит законопроект, который разрешает региональным и муниципальным властям принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья. В случае принятия данный документ даст регионам возможность проводить реновацию жилого фонда по аналогии с Москвой.
В законопроекте говорится, что решение о сносе здания и отселении может быть принято только с согласия двух третей собственников и арендаторов. При этом жильцам должно быть предоставлено равноценное жилье в том же районе или денежная компенсация.
Также в законопроекте идет речь о программе комплексного развития территории, в рамках которой власти могут приниматься решение о сносе и реновации. В этом случае будет достаточно, если половину определенной территории занимает аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции, сообщает «КоммерсантЪ».