Сын вице-губернатора Брянской области устроил «пьяное» ДТП, в котором погиб человек
В центре Брянска 18 сентября произошла авария с участием сына вице-губернатора области Александра Резунова. Один из пострадавших скончался в больнице спустя два дня после происшествия
В центре Брянска 18 сентября произошла авария с участием сына вице-губернатора области Александра Резунова. Один из пострадавших скончался в больнице спустя два дня после происшествия.
33-летний Максим Резунов на своем Volkswagen Touareg врезался в две машины. 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии, а находившиеся с ним женщина и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Водитель второго пострадавшего автомобиля не пострадал.
Очевидцы рассказали телеканалу РЕН ТВ, что Максим Резунов был пьян и отказался проходить медицинское освидетельствование. 19 сентября суд лишил его прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
По данным брянских СМИ, в 2012 году Максима Резунова уже ловили на езде в состоянии алкогольного опьянения, но тогда он избежал ответственности. Также сообщается, что сын вице-губернатора работает госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.