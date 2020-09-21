В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на оплату частных детских садов
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать российским гражданам расходы на оплату услуг частных детских садов, если они не смогли получить места в бюджетных дошкольных учреждениях
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать российским гражданам расходы на оплату услуг частных детских садов, если они не смогли получить места в бюджетных дошкольных учреждениях. Данное предложение парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Евгений Федоров напомнил, что российская Конституция гарантирует право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. При этом не все родители детей, стоящих в очереди в государственный детский сад, могут вовремя получить там место. Из-за этого россияне вынуждены оплачивать частные детские сады.
В этой связи депутат просил министра «рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц» для таких семей, сообщают «Известия».