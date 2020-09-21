21 сентября 2020, 08:08
Американские силовики перехватили посылку с ядом для Дональда Трампа
В США сотрудники правоохранительных органов 19 сентября перехватили отравленную посылку, адресованную президенту Дональду Трампу. В посылке находился сильнодействующий яд рицин
В США сотрудники правоохранительных органов 19 сентября перехватили отравленную посылку, адресованную президенту Дональду Трампу. В посылке находился сильнодействующий яд рицин.
CNN со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает, что отправителем посылки с ядом для президента США оказалась женщина. Правоохранители задержали вооруженную женщину на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Подозреваемая задержана, в скором времени ей предъявят обвинение.
Associated Press уточняет, что женщину задержали сотрудники таможни и пограничной службы США на пограничном переходе «Мост Мира» недалеко от Буффало.