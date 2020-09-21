Миллиардера Аркадия Ротенберга подозревают в использовании банка Barclays для ухода от санкций
В документах FinCEN указывается, что компания Advantage Alliance открыла в 2008 году счет в банке Barclays, а в период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов
Миллиардер и друг президента России Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для ухода от западных санкций и для отмывания денег, сообщает BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В документах FinCEN указывается, что компания Advantage Alliance открыла в 2008 году счет в банке Barclays, а в период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций было сделано в период, когда против братьев-миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России.
Напомним, ранее американские власти обвинили Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для ухода от санкций. Тогда же сообщалось, что одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.
Американские силовики считают, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне за покупки произведений искусства на миллионы долларов.