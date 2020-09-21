ФНПР предложила сохранить на постоянной основе антикоронавирусные выплаты безработным с детьми
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к властям с предложением увеличить размер пособия по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и выплачивать его на постоянной основе
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к властям с предложением увеличить размер пособия по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и выплачивать его на постоянной основе.
Выплаты безработным родителям с детьми младше 18 лет были установлены в апреле в связи с пандемией коронавируса и введением ограничений. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей на ребенка в дополнение к пособию по безработице.
В ФНПР считают, что антикоронавирусную меру поддержки граждан следует сохранить на постоянной основе, а размер доплаты - повысить до прожиточного минимума на ребенка (примерно 10 700 рублей), сообщают «Известия».
В аппарате вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой назвали предложение профсоюзов преждевременным.