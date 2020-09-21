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Общество
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21 сентября 2020, 07:39

ФНПР предложила сохранить на постоянной основе антикоронавирусные выплаты безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к властям с предложением увеличить размер пособия по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и выплачивать его на постоянной основе

ФНПР предложила сохранить на постоянной основе антикоронавирусные выплаты безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к властям с предложением увеличить размер пособия по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и выплачивать его на постоянной основе.

Выплаты безработным родителям с детьми младше 18 лет были установлены в апреле в связи с пандемией коронавируса и введением ограничений. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей на ребенка в дополнение к пособию по безработице.

В ФНПР считают, что антикоронавирусную меру поддержки граждан следует сохранить на постоянной основе, а размер доплаты - повысить до прожиточного минимума на ребенка (примерно 10 700 рублей), сообщают «Известия».

В аппарате вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой назвали предложение профсоюзов преждевременным.

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