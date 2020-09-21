Друг президента виолончелист Сергей Ролдугин попал в секретные документы Минфина США
Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, афишированной с «Севергрупп» Алексея Мордашов
Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (друг Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии), получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, афишированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова. Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на секретные документы отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минфина США, которые попали к СМИ.
В основании платежа отмечается, что эти 830 тысяч долларов являются платой за продление договора займа.
Стоит отметить, что в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) попадает информация обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.
В секретных документах из российских граждан фигурирует не только Сергей Ролдугин. Так, советник президента на общественных началах Валентин Юмашев (зять экс-президента Бориса Ельцина) получил по соглашению «об услугах» 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.
Также сотовых оператор МТС заплатил 5,3 млн долларов компании Caspian Telecommunication, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. В МТС пояснили, что в декабре 2013 года российский оператор связи и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера».
В свою очередь дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» - «Рособоронэкспорт» - платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому агенту из окружения бывшего президента страны, а брат губернатора Московской области Максим Воробьев инвестировал денежные средства в США.
Напомним, что виолончелист Сергей Ролдугин несколько лет назад фигурировал в резонансном «панамском досье», в котором его назвали «кошельком» президента Владимира Путина.