21 сентября 2020, 01:43
Под Краснодаром сотрудник полиции насмерть сбил девушку на «зебре»
ДТП произошло 19 сентября. 24-летний сотрудник ППС за рулем автомобиля Kia Rio ехал по улице Красной, а на пешеходном переходе не снизил скорость и сбил девушку на «зебре». Полицейский с места аварии скрылся. Девушка от полученных травм скончалась
В станице Старокорсунской Краснодарского края сотрудник полиции насмерть сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе.
ДТП произошло 19 сентября. 24-летний сотрудник ППС за рулем автомобиля Kia Rio ехал по улице Красной, а на пешеходном переходе не снизил скорость и сбил девушку на «зебре». Полицейский с места аварии скрылся. Девушка от полученных травм скончалась.
В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пешехода.