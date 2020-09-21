21 сентября 2020, 01:01
В Финляндии сел на мель пассажирский паром с россиянами на борту
Пресс-атташе посольства России Марина Шкуренко сообщила, что судно село на мель у Аландских островов 20 сентября. Всего на борту парома находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа
В Финляндии сел на мель паром Amorella, на борту которого находятся 11 российских граждан.
Пресс-атташе посольства России Марина Шкуренко сообщила, что судно село на мель у Аландских островов 20 сентября. Всего на борту парома находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа.
К настоящему времени пассажиров и членов экипажа эвакуировали с парома. Пострадавших в результате происшествия нет.
Российское консульство на Аландских островах и посольство в Финляндии оказали содействие россиянам и разместили их в отеле близ города Мариехамн.