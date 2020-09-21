Школьница из Воронежа доказала ошибку в учебнике и получила 100 баллов за ЕГЭ
Школьница Дарья Ковалева из Воронежа смогла доказать наличие ошибки в рекомендуемом к использованию учебнике и добилась пересмотра своей оценки на экзамене по обществознанию
Школьница Дарья Ковалева из Воронежа смогла доказать наличие ошибки в рекомендуемом к использованию учебнике и добилась пересмотра своей оценки на экзамене по обществознанию.
Дарья Ковалева рассказала, что при подготовке к ЕГЭ она использовала учебник, входящий в федеральный перечень рекомендованных пособий, и заучивала данные там определения различных терминов и понятий. Во время экзамена она привела определение термина «социальная мобильность» согласно написанному в учебнике. Комиссия сочла ответ школьницы неполным и снизила ей оценку. За экзамен Ковалева получила 99 баллов.
Школьница подала апелляцию в результате которой комиссия согласилась признала наличие ошибки в учебнике. Выпускница получила максимальные 100 балов.
«Комсомольская правда» сообщает, что Дарья Ковалева поступила на бюджет в Высшую школу экономики на факультет «Социология».