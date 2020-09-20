20 сентября 2020, 11:21
Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года
Советский и российский режиссер, актер, а также ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. О кончине Борисова сообщается на сайте Театрального института имени Щукина
Советский и российский режиссер, актер, а также ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. О кончине Борисова сообщается на сайте Театрального института имени Щукина.
«Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки», — говорится в сообщении, которое цитирует Znak.com.
По данным телеканала РЕН ТВ, 19 сентября Михаила Борисова доставили в больницу со съемок программы «У нас выигрывают». По предварительным данным, причиной смерти телеведущего стала коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией.